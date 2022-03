TV4 news | They present “Animalandia” at Explora Sciences in Lyon

{“4-1”: {“league”: “https:\/\/www.tvcuatro.com\/online\/4-1\/”, “Programs”:[{“produccion”:”FascinArte”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phphWXzCz.jpg”,”hora”:”19:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Un programa de revista donde la conductora Tania Preciado, difunde el arte y la cultura generados en el estado de Guanajuato, M\u00e9xico y el mundo.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Noticias Norteam\u00e9rica”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpu3eOo2.jpg”,”hora”:”20:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”4 Noticias Norteam\u00e9rica te ofrece un amplio resumen de los acontecimientos m\u00e1s impactantes que se vivieron durante el d\u00eda, en el estado de Guanajuato y en el mundo, con la colaboraci\u00f3n de los mejores periodistas y de todos los que participan en 4 Noticias.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Piano en el \u00e1tico”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php6ECrkf.jpg”,”hora”:”21:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Programa dirigido por la cantante Marisol Castillo, quien nos mostrar\u00e1 un mundo de melod\u00edas llenas de talento. En este espacio disfrutar\u00e1s interpretaciones de compositores reconocidos como Armando Manzanero, Jos\u00e9 Alfredo Jim\u00e9nez, Agust\u00edn Lara y Consuelo Vel\u00e1zquez entre otros. Adem\u00e1s conoceremos el talento de cantautores nacionales quienes nos mostrar\u00e1n por qu\u00e9 la m\u00fasica es el alimento del alma.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Ya era hora con Marcos Llamas”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpk6jzc1.jpg”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”El periodista y conductor de TV4 Marcos Llamas, realiza entrevistas exclusivas con personalidades que han logrado destacar y nos muestran sus experiencias en los distintos \u00e1mbitos, sectores y disciplinas en los que se desarrollan de manera creativa y talentosa a trav\u00e9s de actividades ordinarias, de su gusto e incluso fuera de lo com\u00fan, documentando as\u00ed una entrevista casual y cercana.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Alex Lora \/ M\u00fasico y L\u00edder de El TRI. C8″,”sinopsis”:”\”\u00a1Que Viva El Rock and Roll!\” es el grito que identifica a una de las figuras de la escena del rock en espa\u00f1ol. A 53 a\u00f1os ininterrumpidos de carrera, el poblano Alex Lora contin\u00faa como uno de los artistas favoritos y referentes que ha marcado con sus letras y su lira a varias generaciones. Comparte, canta y cuenta historias de la banda, rocanrolea y ha logrado el reconocimiento internacional como l\u00edder de El TRI de M\u00e9xico. Cantautor ganador de premios y reconocimientos que sigue dejando huella donde \u201clas piedras rodando se encuentran\u201d.”}},{“produccion”:”\u00bfPor qu\u00e9 las historias?”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpzt9l01.jpg”,”hora”:”23:00:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”A trav\u00e9s de una visi\u00f3n perif\u00e9rica se presenta una serie de documentales que narran historias reales que ocurren en el mundo en que vivimos. Algunos de los cap\u00edtulos invitan a la cr\u00edtica y a la reflexi\u00f3n sobre las diversas realidades que viven hombres, mujeres y ni\u00f1os en todos los continentes.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Sue\u00f1os cubanos. C1″,”sinopsis”:”Una joven madre anhela escapar de las interminables dificultades de un remoto pueblo pesquero cubano, en la b\u00fasqueda de un \”sue\u00f1o americano\” falso y potencialmente fatal.”}}]}, “4-2”: { “league”: “https: \ / \ / www.tvcuatro.com \ / online \ / 4-2 \ /”, “Programs”:[{“produccion”:”Enlace Migrante”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpvIGv3L.jpg”,”hora”:”19:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”TV4 se convierte en un enlace de emociones entre los migrantes y los guanajuatenses; por ello Enlace Migrante presenta entrevistas y el desarrollo de los municipios del Estado de Guanajuato.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Por amor al arte”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpfpVBiJ.jpg”,”hora”:”20:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”Tania Preciado charla con importantes art\u00edfices de la vida art\u00edstica y cultural de la regi\u00f3n, el pa\u00eds y el mundo para acercarte a su vida y obra. Historias que inspiran, Por amor al arte\u2026″,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”TV4 Noticias Norteam\u00e9rica”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpu3eOo2.jpg”,”hora”:”21:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”4 Noticias Norteam\u00e9rica te ofrece un amplio resumen de los acontecimientos m\u00e1s impactantes que se vivieron durante el d\u00eda, en el estado de Guanajuato y en el mundo, con la colaboraci\u00f3n de los mejores periodistas y de todos los que participan en 4 Noticias.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”La Azotea”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/php6vxZyL.jpg”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”HELLO EVERYBODY! \u00a1S\u00fabete a La Azotea!\r

Gabo y Luis son anfitriones de este programa lleno de diversi\u00f3n y buena vibra; pel\u00edculas, m\u00fasica, videojuegos y los temas m\u00e1s virales, con invitados y especialistas bastante chidos.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Caf\u00e9 Ch\u00e9jov”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpHuOFXr.jpg”,”hora”:”23:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Caf\u00e9 Ch\u00e9jov es un espacio dedicado al cuento, esa forma narrativa corta que, por su brevedad y contundencia, tiene la aptitud de aprisionar con eficacia al lector. En este programa convergen algunas de las mejores obras de este g\u00e9nero, con la finalidad de proporcionar un di\u00e1logo literario, as\u00ed como servir de gu\u00eda y orientaci\u00f3n para nuevos lectores adem\u00e1s de ofrecer un estimulante punto de encuentro para entusiastas, expertos y ne\u00f3fitos en la experiencia literaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Eduardo Antonio Parra. C5″,”sinopsis”:”Caf\u00e9 Ch\u00e9jov conversa con el escritor Eduardo Antonio Parra acerca de del relato narrativo corto, su g\u00e9nero de cuento favorito, su pasi\u00f3n por la obra de Rulfo, Maupassant y Carver.”}}]}, “4-3”: { “league”: “https: \ / \ / www.tvcuatro.com \ / online \ / 4-3 \ /”, “Programs”:[{“produccion”:”Pilota Valenciana”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpxCQ0z2.jpg”,”hora”:”19:30:00″,”duracion”:”02:00:00″,”sinopsis”:”La Confederaci\u00f3n Internacional de Pelota a Mano y la Fundaci\u00f3n de Pilota Valenciana, a trav\u00e9s de Proximia TV y ATEI, nos comparten los partidos de la liga Pilota Valenciana, donde veremos partido de Raspall, Front\u00f3n y Escala I corda, entre otros.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Que lo digan ell4s”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpNU5UNp.jpg”,”hora”:”21:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”En este programa TV4 ofrece informaci\u00f3n deportiva exclusivamente para la mujer, con un toque din\u00e1mico y fresco, bajo la conducci\u00f3n de Julieta M\u00e9ndez, Chantall Torres, Shanelly Guzm\u00e1n y Diana Le\u00f3n.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Talento deportivo”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpRapYSQ.jpg”,”hora”:”22:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Serie que retrata no s\u00f3lo a los deportistas consagrados, tambi\u00e9n expone las historias de vida de atletas en camino a la cima. A trav\u00e9s de testimonios, este programa presenta el dif\u00edcil proceso, a base de sacrificios y arduo entrenamiento, por los cuales deben de pasar o han pasado distintos personajes para llegar a la cumbre.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Mario Berruti. C1″,”sinopsis”:”En esta emisi\u00f3n de Talento Deportivo, Ricardo Sotelo nos cuenta la historia del entrenador de tenis, Mario Berruti.”}},{“produccion”:”TV4 Noticias Norteam\u00e9rica”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpu3eOo2.jpg”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”01:00:00″,”sinopsis”:”4 Noticias Norteam\u00e9rica te ofrece un amplio resumen de los acontecimientos m\u00e1s impactantes que se vivieron durante el d\u00eda, en el estado de Guanajuato y en el mundo, con la colaboraci\u00f3n de los mejores periodistas y de todos los que participan en 4 Noticias.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Futuro hoy”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpVjxzjU.jpg”,”hora”:”23:30:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Este programa va dirigido a todos los que se interesan por la investigaci\u00f3n. Con un lenguaje comprensible y una presentaci\u00f3n atractiva, sus din\u00e1micos reportajes cubren un amplio espectro de temas cruciales para el futuro: desde la astron\u00e1utica hasta la protecci\u00f3n medioambiental, pasando por la ingenier\u00eda gen\u00e9tica, los descubrimientos en la medicina y las propuestas urban\u00edsticas del ma\u00f1ana.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}}]}, “4-4”: { “league”: “https: \ / \ / www.tvcuatro.com \ / online \ / 4-4 \ /”, “Programs”:[{“produccion”:”Quinto y sexto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpB84uQt.jpg”,”hora”:”20:00:00″,”duracion”:”00:30:00″,”sinopsis”:”Clases para ni\u00f1os de quinto y sexto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:”Clases”,”sinopsis”:”Clases”}},{“produccion”:”Sexto de primaria”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpA5pY3h.jpg”,”hora”:”20:30:00″,”duracion”:”02:00:00″,”sinopsis”:”Clases para alumnos de sexto de primaria.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}},{“produccion”:”Ingenio TV”,”foto”:”https:\/\/www.tvcuatro.com\/images\/producciones\/phpo3mmOC.png”,”hora”:”22:30:00″,”duracion”:”01:30:00″,”sinopsis”:”Transmisi\u00f3n de programas educativos, de divulgaci\u00f3n y culturales enfocados en la difusi\u00f3n de educaci\u00f3n a distancia a los televidentes con el objetivo de ser una se\u00f1al que \”afianza la calidad educativa con el desarrollo de valores, habilidades y las competencias b\u00e1sicas que impulsan el aprendizaje permanente\”.”,”capitulo”:{“capitulo”:””,”sinopsis”:””}}]}}