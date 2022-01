La Tragic travelogue colombian Juan Montoya, elnico sobreviviente un naufragio frende las costas Florida

Atahualpa Amerise airports

BBC News Mundo

27 enero 2022 Activation 7 hours

Fuente de la imagen, Guardia Costera de EE.UU. Pie de photo, El nico sobreviviente del naufragio, Juan Esteban Montoya, de Guacarí (Colombia)

The photograph of a joven sent photo of a casco volcado in medio del mar frerente a las costas doro ha voulta al mundo.

Juan Esteban Montoya, Colombian 22 year old Puerto Rico Guacaro, en valle del Cauca, is one of the most recognizable BBC Mundo a representative diplomatic duos sudamericano in Estados Unidos.

El joven, rescatadodu por remolcador el martes tras pasar horas a la deriva, revelve que habia partido de Bahamas en la madrugada del domingo con otras 39 people.

Se hallaron cinco cadver in the zone; los restantes 34 no furan encondrados.

La Guardia Costera de EE.UU. Anucii en la noche del jueves la suspensiin de la bisqueda.

“Desafortunadamente, hemogas llegado al moment mis difcil in quasier case bisqueda and rescate ys es punto en el que decidimos watch buscar activation “, dito la captain Captain Jo-Ann Burdian, Commandant of Sector de la Guardia Costera de Miami, in a communicado.

“Después a cuidadosa consideración de inda la información disonncin las condikiones climiticas, la cantidad de personas que kayeron al agua sin chalecos salvavidas, el timempo transcurido dese pee sae pee sae sae sae sae saa with gran pesar que decid⁇ suspender la bisqueda“, agregó.

“Estaba muy dibil y angustiado”

The photography of sobreviviente justo antes de ser rescatado data ma laana del martes, found in the remolcador ‘Signet Intruder’, where cuba ruta entre Jacksonville (Florida) and Puerto Rico, vio al joven en apuros y acudió en su ayuda. See also Education insists that classes continue despite warnings from the College of Engineering

“At 8.05 there are submissions on the board and in the first instance of the present, which presents the presentation, and the dim sum of the alva de comida. Estaba muy dibil and muy angustiado”, sign up for BBC Mundo’s Sign in Florida.

Tal y como establece el protocol, entregaron al sobreviviente a la Guardia Costera de EE.UU. in the local area of ​​Fort Pierce.

Pero antes, los tripulantes mantuvieron a breve conversación con Montoya, que The contents of the algorithm details about the expedition of migrantes in que que formaba parte.

“Nos dijo you have started over 40 people in total, including misl mismo, and that part bimini in medianoche del sbodo al domingo, completaron cutro horas de viaje hasta el mal timempo hizo volcar la nave”, dec.

Unos veinte ellos, segne el relato transmitido por el sobroviviente a la tripulaciin, habarian agantato horas asidos a los restos del coco, percondo llegaron a rescatarlos, a las 8 de mañana del martes, ya solo quedaba Juan Esteban Montoya.

El joven colombiano via web with her hermana menor, María Camila, quien desapareció en el naufragio, All relatively madre ambos in a entrevista that conceded a local telemundo 51 de Florida tras hablar with his hijo, qui in recupera en el hospital.

Investigacin penalties

Seis barcos -incluido one of the Marina-, the aeronaves and centenarians of effective participants in the bisqueda de sobrevivientes, indicó portavoz local in Guardia Costera, Hansel Pintos.

Abarcaron has an area of ​​27,000 km2, located on the official communicado oficial.

Las autoridades estadounidenses no disclosure or identification or low nacionalidos ni de los desaparecidos, supuestamente migrantes quotaban de alcanzar las costs normaricano des Bahamas des Bahamas. See also Employers consider a $ 50 fee for non-vaccinated employee checks

The Department of Siguridad Nacional abrió an investigative penal, ante las sospechas que se hai tratado de un caso di trofico persons.

The agent, Anthony Salisbury, specializes in this department, in cooperating with all authorized authorities, to “identify, arrest and prosecute” los culprits.