La pandemia aumentó el problema del alcohol and aóóó ms las mujeres

Estudio desmiente mitos sobre los beneficiaries of alcohol 1:22

(CNN) – For most people, social media is a favorite pastime. All menos fue in the most recent timepieces, ya sabes, antes in comnzoramos in vivir version versions covid-19 from “Día de la Marmota” by Bill Murray.

Durante la rutina repetitiva de la pandemia, disfrutar de uno copa de vino occasional con las chicas ha sido remplozado por la hora del vino Zoom, o peer ain, beber confinaminto solitario.

“Los datos que tenemos muestran que el consumo de alcohol definitivmente ha aumentado desde el comminzo de la pandemia: alredor dor un 14% de aumanto en la cantidad de daso de consumption alcohol por mes”, dijo la Dra. Sarah Wakeman, Director of Medicine in the Initiative of Trastornos in Uso de Sustancias in the Hospital General of Massachusetts.

For las mujeres, las cifras son aún más altas, dijo Wakeman. “Hecho, a habido has an account of 41% of those who consume alcohol exesivo de las mujers des el inicio de la pandemia”.

Or Por qué las mujeres emperzaron a beber mis que los hombres?

“Los estudios just has the complements to equate the responses to the hogar, the trazo and the data of the pandemia’s record of manere desproporcyonada in las mujers”, dijo la Dra. Leena Mittal, at the saloon mental hospital in Mujer in the departure area of ​​Psiquiatría del Brigham and Women’s Hospital in Boston.

“Tambiin hay mucho marketing new products alcoholics dirigidos a las mujers and specials las mamás”, all Mittal, in a moment in my miran mucha mis televise. Agroga eso la “cultura del vino de mamá que normalizaba y, de alguna manera, incluso glorificaba” el alcohol antes de la pandemia, y la linea entre el consumo social et el consumo riesgo pudee “volverse borrosa” fast, dijo.

Una historia de fronteras perdidas

EE.UU .: pandemia afecta más la salud mental de minorías 1:09

La pandemia tambiin des desibijjado los limits entre el hogar and el trabajo para muchas mujers. Mittal is one of the historians of sus pacientes who regresses the casa del trabajo in los dais previos a la pandemia.

“Hacaa a caminata de 30 or 45 minutos que servo como ejercicio, como timempo a solas, como alivio del estrés”, commented Mittal. “Everybody’s got the transcendental trabajo a las responsabilidades del hogar y, al final, era como un amortiguador”.

For pandemia in the desk, esas linas se han desdibujado. One of the best ways to create a sensual espacio for all or your mother’s vivo with all of you, is to refine Mittal’s refuges on alcohol.

“Después de sus hijos se fueran a la cama, tomaba uno dos copas vino con su madre. dijo Mittal. “Y creo this is a historian mui com”.

Hacerle Frente a la pandemia is one of the most sought after items for establishing luchando contra abuso alcohol and sustancias antes de quevenzara, enfatizan los experts.

“These are just some of the societal estuaries in the world, including those who are connoisseur of salon mental and uso sustancias”, Dijo Mittal.

Piligros for salud

Adamari López destaca import import revos los senos 1:59

Un nivel mis alto de consumption alcohol in las mujeres is preocupante, dijo Wakeman, debido al vinculo entre el alcohol or el ricesgo de mama.

“Quantiter cantidad bebida aumenta el riesgo de kincer de mama, y ​​ese es un riesgo unico entre las mujeres”, dijo Wakeman. “Really does not exist in a nivel seguro consuming alcohol cuando se trata de cancer de mama”.

Hay muchas más consensusi beber demasiado, tanto para mujers como hombres. Los accidents and las licenses these associations with el consuming alcohol, inclined in the standards mode. The violative domicile a menu is alimentary for alcohol, aliguval que abuso infantil. También juega un papel en innumerables problems salud.

“The consumption of alcohol poder tener consensus relaconionas with salud ademis de la adicción”, dijo Wakeman. “Como la presini artaial alta, el reflujo icido, la enfermedad hepitica y las lesioni hepiticas, which algo en lo que estamos viendo un gran aumento, particularly entre las people jesvenes ya museve save anta uve quame.”

Sin mentions the cost of salud mental, inclida la depressión, la ansiedadad y más.

“Varios estudios han demorato which is a mayor consuming alcohol in la pandemia with an associate with a los sontomas in salud mental, incluso in individuals diagnosticos previos o necesidades previas salud mental”, afirmó Mittal.

Mira aquí los contacts ayuda en varios paas para enfrentar la depresión.

¿Has cruzado la línea?

Or Por qué aumentaron las addiciones durante la pandemia? 4:39

Hombre o mujer, ¿cómo sabes si tu consuming alcohol or cruzado al lado oscuro? Un signo reveals es condo la bebida cominza a interferir con tu capacidad para llevar a cabo vida diaria, dicen los experts.

“El trastor por consumption of alcohol or define como el uso compulsivo alcohol ten pesar consequencias negativus poru uso, com an impact on your relaciones, your capacitor to funkio your quo quori quol quo quote” explicit Wakeman.

Otra seal: sigues bebendo a pesar de ese impacto negativo en your salud fisica o mental.

“Tambi can serve no sensor bien or ten diffultades for levantarse por la maana”, dijo Mittal. “Y no te olvides de las relaciones. ¿Tinees más desacuerdos? ¿Las people en your vida expresan preocupación not resns diffrent??

Aquí hai una seal de alerta: ests sirviendo grandes tragos sin darte account. Las pautas actuals de la American Heart Association exigen no ms de dobidas estar al da para hombres and one mujers and more than 65 people over mayors. Pero, ¿qu es es una bebida estandar?

“Son 12 onzas a unerveza normal, cuatro onzas de vino normal or a onza and media licor si these bebiendo licores”, indicó Wakeman. “Sin embargo, you can easily get a granny copy of Vinoy and no darse account in real vidos or tors porciones vino or no solo”.

“Sabemos que millones de estadounidenses ben encima de esos niveles, inclos timempos previos a la pandemia”, agregó. “In 2019, there are 66 millones estavoid episodes in the world that have the lowest number of limitations recommended”.

Si tú (o un ser querido) par ests estar luchando con el alcohol, no dudes en buscar ayuda, enfatizan los experts. Hay muchos groups of apoyo difrentes who can help, com 12 programs and therapy the individual.

Yours sincerely, Bandera Roja, percussion reducer to consume your bienestar general, Mittal sugiere hasserlo company.

“Experiments with toys are a testament to our unique pastime. Today’s all of our loneliness, and all of our unique experiences are at this moment. La autocompassion is really important in this video.

“Siempre me preoca que las persons sientan que han hecho algo malo si beben mis de lo que convene”, agregó. “No es a falla moral. Si ves sailes sa que cosas no van tan bien comro deberan, date un poco de gracia y concntrate en el cuidado personal en lugar de beber”.