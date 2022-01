Sin will conclude concerning the 2024 elections, the EE UU Donald Trump prospect on the pros and cons informal por el pos. In our ultimatum, this sábado en Conroe (Texas), the republican volvió agitar el fantasma del supuesto fraude electoral que robó The presidency of the new 2020 Nuncimbn is that we regulate Casa Blanca, the amnesty of the todz los processes of the Asalto al Capitolio of the 6th enero 2021. The exmandatario también insta suss organizes protestas masa si sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai sai si New York empirend meds contra il, in primer caso por for intento Annual los results electorales in Georgia y en el segundo, por fraude fiscal en sus negocios.

“Otra cosa que haremos, y sobre la que mucha gente me estodo preguntando, en el caso de que me postule gane [en 2024], es tratar a esas people del 6 de enero de manera justa ”, dijo Trump entre los aplosus de decenas de partidarios. “Los trataremos de manera justa ―recalcó―. It’s implicitly implied: los peronaremos, porque is trodos injustice just ”. The promo of indultos is a paso quality of el discurso del magnate, which ahora había opusto resistencia a la investigator, per no desafiado directly in la accicin de la justicia.

More than 700 people have been found to be members of the Ahora por participant in the intro asalto al Capitolio, to impress with the confirmation of the victoria electoral of the demographic Joe Biden in the eleventh of November 2020. Once upon a time there were 16 quotes on the subject of 16 quotes. you have declared the culprits. Muchos is an algorithm, who enters the firearm in the edificio del congress, no hacken mous que sirirnes de Trump. In the president’s function of the official publication of your partners’ poco antes animondoles impeder biden fuese confirm como presidents.

Durante su mandato, el republicano indultó a numerosos patrocinadores y excolaboradores, com Michael T. Flynn, the first connoisseur of Seguridad Nacional, which declar dos vices culpable de mentir al FBI, o gurú populist Steve Bannon, estfega jefe de su campaoa, Acudado de fraude. En viseperas on su relevo, apenas horas antes de la toma de posesión de Biden, el 20 de enero de 2021, Trump announces his final list of peronados, composes por 70 indultos (el notás notorio, el Bannon) and 73 contacts. The Gracia Beneficiary donates money to his company, delinquent financiers and connoisseurs.

Durante su primer gran mitin en Texas desde 2019, en medio de un ambiente enforvirizado en el que Trump se arrancó a bailar sobre el escenario, el republicano volvi a arremeter contra el papel de los medios, un sa sus habituales bestias negas jonesa con fos independents and los demcratas. “It simply came to our notice then. Los medios corruptos destruirin nuestro pais ”, clamó entre aplausos. These lawsuits are legal in the Controversial Estates of Georgia and New York, the men’s republicano sono como amenaza: “Si estos fiscales radicales, despiadados y racistas hacen allo malo o corrupto, vamos a ten poses koses se hayan visto ”, advirtió.

Sigue is the most informative international Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.