“Es una manera absurda de irse”

2022-01-29

Y agregó: “El equipo salió enojado en general, dolidos por el resultado, pero respecto a lo que pasó con este jugador nosotros tuvimos una charla, un enfrentamiento dentro del campo por situaciones meramente futbolísticas y en el vestuario se hablo en el vestuario se habl no sé porque este chico se tomó personal lo que pasó, no se le dijo nada. Se habló en general fuerte, fue todo lo qué pasó y no sé porque da esas declaraciones si en ningún momento se le trató mal y se hablaron cosas meramente de fútbol”.

“El Chatón” aseguró que estaba sorprendido por la forma en cómo “Muma” Fernández reaccionó y dejó a los Venados FC luego de ser uno de los refuerzos para el Clausura 2022.

“Yo he visto en todos los lugares en los que he estado, me ha pasado muchas veces y creí haberlo visto todo, pero en mi vida había visto que un jugador dejara a un equipo así por una situación. Me sorprende que lo haya hecho de esa manera y que diga que fue por situaciones de insultos a su persona. Aquí nadie lo trató mal ni se hizo nada para que él se fuera”.