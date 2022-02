En Boca Juniors aclaran caso de Ángel Romero, refuerzo de Cruz Azul

Editorial Mediotempo

Ciudad de Mexico / 04.02.2022 22:25:42

El mercado invernal dio pie a un forcejeo entre Cruz Azul y Boca Juniors por algunos jugadores, siendo los caso más relevantes el arribo de Ángel Romero a la Noria y una frustrada incorporación de Cristian Pavónde quien reconoció estuvo “cerca” de venir a México.

Dada la repercusión que generó el tema en Argentina, donde se señaló que Romero prefirió el dinero sobre la grandezaJuan Román Riquelme, vicepresidente de la institución xeneize, aclaró que solo hablaron con el paraguayo una oasión para de ahí no volver a mostrar interés.

“El 3 de enero Marcelo Delgado le preguntó que iba a hacer de su vida. Él le comunicó que tenía para ir a Turquía y Rusia con su hermano, y que hasta el 15 de enero iba an analizar esa posibilidad; después de ese día desde Boca no se volvió a hablar nunca más con Romero“, afirmó.

Enseguida, el directivo señaló que solo habló al respecto con Héctor Lara, directivo cementero, quien le cuestionó sobre la posibilidad de que Romero pasara a Boca, esto mientras negociaban a Guillermo Fernández, para decirle que “no estaban hablando con él”.

Pavón estuvo cerca de llegar

Riquelme también se refirió a la negociación que había entre Cruz Azul y el delantero Cristian Pavón, la cual no se cerró a pesar de que estaba encaminada, al grado de que en Argentina se mencionó que había un acuerdo entre clubes.

“También es real que hace muy poquito estuvieron hablando con la gente de Cruz Azul, y ellos no pudieron ponerse de acuerdo. Cuando dicen que no atendemos a nadie no es verdad, atendemos a todos. Lo que tenemos claro es una cosa: defendemos a nuestro club a muerte“.