Cenar tarde, menos dos horas antes de accostarse, account for a 50 percent focus on padecer diabetes, según un studio.

Liedrada por la catedrtica de la Universidad espaolo de Murcia Marta Garaulet, en colaboración con la universidad estadounidense de Harvard and el hospital general Massachusetts, de Boston, la investigator aponta a quor a una hora mi cea cea ala moa cema kona a tolerance of glucosa, uniquely unique individuals with a variant genetics of Risego or melatonin denominated MTNR1B.

Eso ocurre, indica el studio, financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, porque la melatonina endegena, que genera durante noche koundo se hora del sueo, est á implica e le kos e kosa metabolismo.

These individuals are the ones who present the variable genetic code of a manor with a secret insulina por el pncreas gundo tarde por la presencia de esa melatonina.

Los results that, in presencia de alimentos, melatonina provoca que el pincreas reduzca la producciin de insulina, lo que hacemente el nivel de azcar en sangre.

Segn estudios previos de Garaulet, se considera a cena tardía aquella que se hace unas dos antes de irse a la cama, ya que el querpo cominza a producir melatonina una media hora antes de dormir.

The principal novedad del studio is that logro establecer relación entre el funcionamiento de la insulina del pincreas y la melatonina.