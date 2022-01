Alicia Machado: lo que compró con el premio de La casa de los famosos | Celebs | Mexico | MX | nnda nnlt | FAMA

El reality”La casa de los famosos”, que cautivó a millones de fanáticos en varios países, dejó como ganadora a Alicia Machadoquien finalmente se llevó una jugosa cantidad de dinero en el premio otorgado, la cual pudo haber usado en cualquier cosa que ella prefiera.

Luego de varios meses en los que no se supo nada sobre todo el premio que gano la venezolana, miles de espectadores de aquel reality tuvieron la curiosidad sobre que habra hecho con tanto dinero.

Y es que, como recordaremos, ella hizo una promesa sobre lo que iba a hacer con todo lo que se ajudicó. ¿Será que respetó su palabra o finalmente decidió hacer alguna otra cosa diferente?

Alicia Machado fue la ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ SE COMPRÓ ALICIA MACHADO CON EL PREMIO?

En una entrevista con Rodner Figueroa para el programa “Al rojo vivo”, Alicia Machado contó un poco sobre su experiencia en el reality y lo que hizo con el dinero que ganó estando allí.

Según sus palabras, ella cumplió su palabra y compró una casa para su madre, tal y como lo había prometido. Es más, la entrevista estaba siendo grabada en la nueva propiedad.

Sin embargo, eso no fue todo lo que compró pues, con lo que sobró, contó que se compró unos cuanto zapatos.

“Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella. “Aún no conoce su casa, pero ya pronto va a venir”sostuvo.

RESULTADOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Alicia Machado: 40 586 129 votos.

Manelyk González: 8 774 081 votos.

Kelvin Rentería: 8 419 382 votos.

Cristina Eustace: 3 881344 votos.

Pablo Montero: 969 737 votos.

¿CUÁNTO DINERO GANÓ ALICIA MACHADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”?

Machado logró alzarse como ganadora tras recibir más de 40 millones de votos por parte del público espectador, dejando atrás a la influencer mexicana Manelyk, quien obtuvo el segundo lugar.

Al salir de las instalaciones de “La casa de los famosos”, la venezolana llegó al set de Telemundo donde la esperaban el conductor Héctor Sandarti, su familia y los participantes del reality que fueron eliminados en el camino y así celebrivo el prem.

Tras coronarse como la ganadora de “La casa de los famosos”, Alicia Machado se llevó a casa la suma de 200 mil dólares, con los que pudo cumplir el sueño de su madre de comprarle una casa.